Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1862

умерла После 1900

Отец
Вульф Николай Петрович27.01.1839 г.р.
Мать
Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна1833 г.р.
Супруги
Головинский Матвей Васильевич06.03.1865 г.р.
Дети
Головинский Олег Матвеевич1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вульф Николай Петрович

Мать: Вульф (Ржевская) Леонида Константиновна

Бракосочетание
1890

Муж: Головинский Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Головинский Олег Матвеевич

Отец ребёнка: Головинский Матвей Васильевич

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
После 1900

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