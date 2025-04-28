Головинская (Вульф) Елизавета Николаевна
женский, родилась 1862
умерла После 1900
ОтецВульф Николай Петрович27.01.1839 г.р.
МатьВульф (Ржевская) Леонида Константиновна1833 г.р.
Супруги
Головинский Матвей Васильевич06.03.1865 г.р.
Дети
Головинский Олег Матвеевич1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1905
Сын: Головинский Олег Матвеевич
Отец ребёнка: Головинский Матвей Васильевич
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1900