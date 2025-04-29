Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
женский, родилась 1758, Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область
умерла 14.04.1826, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
МатьАлымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Супруги
Ржевский Алексей Андреевич19.02.1737 г.р.
Маскле Ипполит Петрович01.03.1768 г.р.
Дети
Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна26.06.1778 г.р.
Ржевский Александр Алексеевич26.03.1781 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1758
Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
26.06.1778
Дочь: Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.03.1781
Сын: Ржевский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1783
Сын: Ржевский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич
Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1788
Сын: Ржевский Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1791
Сын: Ржевский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич
Бракосочетание
1805
Смерть
14.04.1826
Москва, город федерального значения Москва