Маскле (Алымова) Глафира Ивановна 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1758, Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область

умерла 14.04.1826, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Алымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
Мать
Алымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Супруги
Ржевский Алексей Андреевич19.02.1737 г.р.
Маскле Ипполит Петрович01.03.1768 г.р.
Дети
Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна26.06.1778 г.р.
Ржевский Александр Алексеевич26.03.1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Алымов Иван Иакинфович

Мать: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
1777

Муж: Ржевский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1778

Дочь: Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.03.1781

Сын: Ржевский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.04.1783

Сын: Ржевский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич

Рязанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка
15.11.1788

Сын: Ржевский Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
04.11.1791

Сын: Ржевский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Андреевич

Бракосочетание
1805

Муж: Маскле Ипполит Петрович

Смерть
14.04.1826
Москва, город федерального значения Москва

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