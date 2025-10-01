Ржевский Алексей Андреевич
мужской, родился 19.02.1737, Москва, город федерального значения Москва
умер 23.04.1804, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьРжевская (Вельяминова) Екатерина ИоновнаОколо 1710 г.р.
ОтецРжевский Андрей Иванович1711 г.р.
Супруги
Маскле (Алымова) Глафира Ивановна1758 г.р.
Дети
Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна26.06.1778 г.р.
Ржевский Александр Алексеевич26.03.1781 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1737
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
26.06.1778
Дочь: Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.03.1781
Сын: Ржевский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1783
Сын: Ржевский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1788
Сын: Ржевский Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1791
Сын: Ржевский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Смерть
23.04.1804
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург