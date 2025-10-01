Ржевский Алексей Андреевич 19.02.1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ржевский Алексей Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.02.1737, Москва, город федерального значения Москва

умер 23.04.1804, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Ржевская (Вельяминова) Екатерина ИоновнаОколо 1710 г.р.
Отец
Ржевский Андрей Иванович1711 г.р.
Супруги
Маскле (Алымова) Глафира Ивановна1758 г.р.
Дети
Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна26.06.1778 г.р.
Ржевский Александр Алексеевич26.03.1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1737

Отец: Ржевский Андрей Иванович

Мать: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1777

Жена: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1778

Дочь: Свистунова (Ржевская) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.03.1781

Сын: Ржевский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.04.1783

Сын: Ржевский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Рязанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка
15.11.1788

Сын: Ржевский Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1791

Сын: Ржевский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Смерть
23.04.1804
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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