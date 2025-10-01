Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна
женский, родилась Около 1710
умерла Неизвестно
Супруги
Ржевский Андрей Иванович1711 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина АндреевнаПосле 1730 г.р.
Ржевская Анна Андреевна25.11.1731 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1730
Дочь: Ржевская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1731
Дочь: Ржевская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1737
Сын: Ржевский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно