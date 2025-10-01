Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна Около 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1710

умерла Неизвестно

Супруги
Ржевский Андрей Иванович1711 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина АндреевнаПосле 1730 г.р.
Ржевская Анна Андреевна25.11.1731 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
После 1730

Дочь: Ржевская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1731

Дочь: Ржевская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1737

Сын: Ржевский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ржевский Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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