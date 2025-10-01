Ржевский Андрей Иванович
мужской, родился 1711
умер 1741, Очаков, Миколаївська область
МатьРжевская Ксения1670 г.р.
ОтецРжевский Иван Алексеевич1660 г.р.
Супруги
Ржевская (Вельяминова) Екатерина ИоновнаОколо 1710 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина АндреевнаПосле 1730 г.р.
Ржевская Анна Андреевна25.11.1731 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Ржевский Иван Алексеевич
Мать: Ржевская Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1730
Дочь: Ржевская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
25.11.1731
Дочь: Ржевская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
19.02.1737
Сын: Ржевский Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1741
Очаков, Миколаївська область