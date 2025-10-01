Ржевский Андрей Иванович 1711 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Андрей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1711

умер 1741, Очаков, Миколаївська область

Мать
Ржевская Ксения1670 г.р.
Отец
Ржевский Иван Алексеевич1660 г.р.
Супруги
Ржевская (Вельяминова) Екатерина ИоновнаОколо 1710 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина АндреевнаПосле 1730 г.р.
Ржевская Анна Андреевна25.11.1731 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Ржевский Иван Алексеевич

Мать: Ржевская Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
После 1730

Дочь: Ржевская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
25.11.1731

Дочь: Ржевская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
19.02.1737

Сын: Ржевский Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Ржевская (Вельяминова) Екатерина Ионовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1741
Очаков, Миколаївська область

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