Ржевский Иван Алексеевич 1660 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Иван Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1660

умер 06.07.1721

Мать
Ржевская (Бесстужева) Анна ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
Отец
Ржевский Алексей Иванович1638 г.р.
Супруги
Ржевская Ксения1670 г.р.
Дети
Ржевский Пётр Иванович1688 г.р.
Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Ржевский Алексей Иванович

Мать: Ржевская (Бесстужева) Анна Игнатьевна

Бракосочетание
1687

Жена: Ржевская Ксения

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1688

Сын: Ржевский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ржевская Ксения

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.07.1710

Дочь: Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ржевская Ксения

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1711

Сын: Ржевский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ржевская Ксения

Смерть
06.07.1721

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