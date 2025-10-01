Ржевский Иван Алексеевич
мужской, родился 1660
умер 06.07.1721
МатьРжевская (Бесстужева) Анна ИгнатьевнаНеизвестно г.р.
ОтецРжевский Алексей Иванович1638 г.р.
Супруги
Ржевская Ксения1670 г.р.
Дети
Ржевский Пётр Иванович1688 г.р.
Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна17.07.1710 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Бракосочетание
1687
Жена: Ржевская Ксения
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: Ржевская Ксения
Рождение ребёнка
17.07.1710
Дочь: Лопухина (Ржевская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ржевская Ксения
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Ржевская Ксения
Смерть
06.07.1721