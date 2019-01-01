село Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Отрадное

Брянский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
810Голожин (Голяжье, Голожее), с. вл.при р. Десне.14740260253Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Госамская волость
229. Голяжье (Дмитриевское), село бывшее владельческое, при реке Десне, дворов 74, жителей 490, церковь православная, торжок 10-го февр. и 26-го окт.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Гасамская волость
Голяжье (село)8При станции Сельцо Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брянский район
67944Отрадноесело53°19'с.ш.34°11'в.д.N-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брянский муниципальный район, Отрадненское сельское поселение
15608450101с Отрадноесело

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