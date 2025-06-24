Алымова (Парасукова) Анна Васильевна После 1700 — найти родственников по фамилии на Familio

Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1700

умерла Неизвестно

Супруги
Алымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
Дети
Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна1730 г.р.
Алымов Евграф Иванович1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Алымов Евграф Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Алымов Николай Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Алымов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Алымова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Алымов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Алымов Александр Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович

Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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