Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
женский, родилась После 1700
умерла Неизвестно
Супруги
Алымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
Дети
Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна1730 г.р.
Алымов Евграф Иванович1744 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Алымова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Алымов Александр Иванович
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Алымов Иван Иакинфович
Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно