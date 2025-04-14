Алымов Николай Иванович 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Алымов Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1745

умер Около 1805

Отец
Алымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
Мать
Алымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Супруги
Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна1758 г.р.
Дети
Вистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна1788 г.р.
Алымова Анна Николаевна1791 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Алымов Иван Иакинфович

Мать: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Де Ламберт (Алымова) София Николаевна

Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Вистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Алымова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алымов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна

Смерть
Около 1805

Мы используем куки для улучшения работы сайта.