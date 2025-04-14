Алымов Николай Иванович
мужской, родился 1745
умер Около 1805
ОтецАлымов Иван ИакинфовичПосле 1700 г.р.
МатьАлымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Супруги
Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна1758 г.р.
Дети
Алымова Анна Николаевна1791 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Де Ламберт (Алымова) София Николаевна
Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Вистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Алымова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Алымова (Тютчева) Наталья Ивановна
Смерть
Около 1805