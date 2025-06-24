Алымов Иван Иакинфович После 1700 — найти родственников по фамилии на Familio

Алымов Иван Иакинфович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1700

умер Около 1769

Отец
Алымов Акинфий ЕвстратьевичПосле 1650 г.р.
Мать
Алымова N.Неизвестно г.р.
Супруги
Алымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Дети
Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна1730 г.р.
Алымов Евграф Иванович1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: Алымов Акинфий Евстратьевич

Мать: Алымова N.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Алымов Евграф Иванович

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Алымов Николай Иванович

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Алымов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Алымова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Алымов Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Алымов Александр Иванович

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна

Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Около 1769

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