Алымов Иван Иакинфович
мужской, родился После 1700
умер Около 1769
ОтецАлымов Акинфий ЕвстратьевичПосле 1650 г.р.
МатьАлымова N.Неизвестно г.р.
Супруги
Алымова (Парасукова) Анна ВасильевнаПосле 1700 г.р.
Дети
Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна1730 г.р.
Алымов Евграф Иванович1744 г.р.Показать еще 6
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Рождение
После 1700
Отец: Алымов Акинфий Евстратьевич
Мать: Алымова N.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Шеншина (Алымова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Алымова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Алымов Александр Иванович
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Маскле (Алымова) Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Алымова (Парасукова) Анна Васильевна
Отрадное, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Около 1769