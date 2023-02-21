Заровнятных (Шарова) Ирина
Место рожденияЕрзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Дата рождения1745
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Шаров Василей
Мать: Шаров Марфа
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1773
Сын: Заровнятных Гавриил
Отец ребёнка: Заровнятных Сава
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1775
Сын: Заровнятных Илья
Отец ребёнка: Заровнятных Сава
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1777
Сын: Заровнятных Дмитрей
Отец ребёнка: Заровнятных Сава
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1778
Сын: Заровнятных Иполит
Отец ребёнка: Заровнятных Сава
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Глиперья
Отец ребёнка: Заровнятных Сава
село Тимофеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заровнятных Сава