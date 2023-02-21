Заровнятных (Шарова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаровнятных (Шарова) Ирина

Заровнятных (Шарова) Ирина

avatar

Место рождения

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Шаров Василей

Мать: Шаров Марфа

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1773

Сын: Заровнятных Гавриил

Отец ребёнка: Заровнятных Сава

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1775

Сын: Заровнятных Илья

Отец ребёнка: Заровнятных Сава

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1777

Сын: Заровнятных Дмитрей

Отец ребёнка: Заровнятных Сава

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1778

Сын: Заровнятных Иполит

Отец ребёнка: Заровнятных Сава

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Глиперья

Отец ребёнка: Заровнятных Сава

село Тимофеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровнятных Сава

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close