Шаров Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Шаров Дмитрей
Мать: Марина
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Шанаурин Анна
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Гагарин Домна
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шаров Василей
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Заровнятных Ирина
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Сабуров Устинья
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Носков Авдотья
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шаров Егор
Мать ребёнка: Шаров Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Марфа