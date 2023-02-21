Шаров Василей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Шаров Дмитрей

Мать: Марина

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Шанаурин Анна

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Гагарин Домна

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шаров Василей

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Заровнятных Ирина

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Сабуров Устинья

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Носков Авдотья

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шаров Егор

Мать ребёнка: Шаров Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Марфа

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