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(Заровнятных) Глиперья
(Заровнятных) Глиперья
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Место рождения
село Тимофеево
Дата рождения
1781
Пол
Женский
Отец
Заровнятных Сава
1744 г.р.
Мать
Заровнятных (Шарова) Ирина
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Заровнятных Сава
Мать:
Заровнятных Ирина
село Тимофеево
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