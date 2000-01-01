Заровнятных Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровнятных Илья

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Место рождения

село Тимофеево

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Заровнятных Сава

Мать: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
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