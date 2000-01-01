Заровнятных Сава
Место рождениясело Тимофеево
Дата рождения1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1773
Сын: Заровнятных Гавриил
Мать ребёнка: Заровнятных Ирина
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1775
Сын: Заровнятных Илья
Мать ребёнка: Заровнятных Ирина
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1777
Сын: Заровнятных Дмитрей
Мать ребёнка: Заровнятных Ирина
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1778
Сын: Заровнятных Иполит
Мать ребёнка: Заровнятных Ирина
село Тимофеево
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Глиперья
Мать ребёнка: Заровнятных Ирина
село Тимофеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заровнятных Ирина