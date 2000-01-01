Заровнятных Сава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровнятных Сава

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Место рождения

село Тимофеево

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1773

Сын: Заровнятных Гавриил

Мать ребёнка: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1775

Сын: Заровнятных Илья

Мать ребёнка: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1777

Сын: Заровнятных Дмитрей

Мать ребёнка: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1778

Сын: Заровнятных Иполит

Мать ребёнка: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Глиперья

Мать ребёнка: Заровнятных Ирина

село Тимофеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровнятных Ирина

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