Шаров (Розина) Марфа
Место рожденияУсть-Ницинское
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Шанаурин Анна
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Гагарин Домна
Отец ребёнка: Шаров Василей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шаров Василей
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Заровнятных Ирина
Отец ребёнка: Шаров Василей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Сабуров Устинья
Отец ребёнка: Шаров Василей
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Носков Авдотья
Отец ребёнка: Шаров Василей
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шаров Егор
Отец ребёнка: Шаров Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Василей