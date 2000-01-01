Шаров (Розина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Розина) Марфа

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Место рождения

Усть-Ницинское

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Ницинское
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Шанаурин Анна

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Гагарин Домна

Отец ребёнка: Шаров Василей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шаров Василей

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Заровнятных Ирина

Отец ребёнка: Шаров Василей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Сабуров Устинья

Отец ребёнка: Шаров Василей

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Носков Авдотья

Отец ребёнка: Шаров Василей

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шаров Егор

Отец ребёнка: Шаров Василей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Василей

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