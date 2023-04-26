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Оносов Епифан Силин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Оносов Сила Леонтьев

Мать: Варвара Самойлова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Арина Епифанова

Мать ребёнка: Орина Фадеева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна Епифанова

Мать ребёнка: Орина Фадеева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Оносов Андрей Епифонов

Мать ребёнка: Орина Фадеева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Оносов Дмитрий Епифанов

Мать ребёнка: Орина Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Фадеева

Смерть
Неизвестно
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