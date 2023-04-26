Оносов Епифан Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Оносов Сила Леонтьев
Мать: Варвара Самойлова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Арина Епифанова
Мать ребёнка: Орина Фадеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Епифанова
Мать ребёнка: Орина Фадеева
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Орина Фадеева
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Орина Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Фадеева
Смерть
Неизвестно