Варвара Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Орина Силина
Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Марья Силина
Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев
Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729
Сын: Оносов Федор Силин
Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев
Рождение ребёнка
1729
Сын: Оносов Никита Силин
Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев
Рождение ребёнка
1736
Сын: Оносов Епифан Силин
Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оносов Сила Леонтьев
Смерть
Неизвестно