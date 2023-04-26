Варвара Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Самойлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Орина Силина

Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Марья Силина

Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев

Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Оносов Федор Силин

Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев

Рождение ребёнка
1729

Сын: Оносов Никита Силин

Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Оносов Епифан Силин

Отец ребёнка: Оносов Сила Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Сила Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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