(Оносов) Арина Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оносов) Арина Епифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Оносов Епифан Силин

Мать: Орина Фадеева

Смерть
Неизвестно
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