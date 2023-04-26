Оносов Дмитрий Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оносов Дмитрий Епифанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Оносов Епифан Силин

Мать: Орина Фадеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Оносов Ларион Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Оносов Иов Андреев

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Оносов Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Марфа Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Родионова

Смерть
Неизвестно
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