Оносов Дмитрий Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Оносов Епифан Силин
Мать: Орина Фадеева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Оносов Иов Андреев
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Марфа Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Родионова
Смерть
Неизвестно