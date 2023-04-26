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Оносов Сила Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Оносов Леонтей Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Орина Силина

Мать ребёнка: Варвара Самойлова

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Марья Силина

Мать ребёнка: Варвара Самойлова

Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Оносов Федор Силин

Мать ребёнка: Варвара Самойлова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Оносов Никита Силин

Мать ребёнка: Варвара Самойлова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Оносов Епифан Силин

Мать ребёнка: Варвара Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Самойлова

Смерть
1757
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