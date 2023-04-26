Оносов Сила Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1757
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Оносов Леонтей Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Орина Силина
Мать ребёнка: Варвара Самойлова
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Марья Силина
Мать ребёнка: Варвара Самойлова
Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729
Сын: Оносов Федор Силин
Мать ребёнка: Варвара Самойлова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Оносов Никита Силин
Мать ребёнка: Варвара Самойлова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Оносов Епифан Силин
Мать ребёнка: Варвара Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Самойлова
Смерть
1757