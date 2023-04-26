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Оносов Леонтей Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1661 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1678 и 1680

Сын: Оносов Данила Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1686 и 1690

Сын: Оносов Осип Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Оносов Сила Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Оносов Сила Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Орина Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Дементьева

Смерть
1710
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