Оносов Леонтей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1678 и 1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1686 и 1690
Сын: Оносов Осип Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Оносов Сила Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Оносов Сила Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Орина Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Дементьева
Смерть
1710