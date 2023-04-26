Орина Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Арина Епифанова
Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Епифанова
Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оносов Епифан Силин
Смерть
Неизвестно