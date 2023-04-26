Орина Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орина Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Арина Епифанова

Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна Епифанова

Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин

Рождение ребёнка
1768

Сын: Оносов Андрей Епифонов

Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин

Рождение ребёнка
1771

Сын: Оносов Дмитрий Епифанов

Отец ребёнка: Оносов Епифан Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Епифан Силин

Смерть
Неизвестно
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