Шамарова (Харина) Домникия (Домна) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Харин Григорий
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Мочёнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1929
Дочь: Сенина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.01.1942
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич
Похороны
1965
Березкино, Рузский, Московская область
Смерть
1965