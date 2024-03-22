Шамарова (Харина) Домникия (Домна) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарова (Харина) Домникия (Домна) Григорьевна

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Место рождения

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Харин Григорий

Мать: не указана

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Мочёнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1929

Дочь: Сенина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1942

Сын: Шамаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Шелковка, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамаров Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамаров Василий Григорьевич

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
1965
Березкино, Рузский, Московская область
Смерть
1965
Шелковка, Рузский, Московская область
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