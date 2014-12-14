Мочёнова (Шамарова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочёнова (Шамарова) Анна Васильевна

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Место рождения

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.11.1926

Дата смерти

14.12.2014

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926

Отец: Шамаров Василий Григорьевич

Мать: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочёнов Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочёнов Тимофей Сергеевич

Смерть
14.12.2014
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