Мочёнова (Шамарова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1926
Дата смерти14.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926
Рождение ребёнка
11.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочёнов Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочёнов Тимофей Сергеевич
Смерть
14.12.2014