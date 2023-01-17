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Шамаров Василий Григорьевич

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Место рождения

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шамаров Григорий

Мать: не указана

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Мочёнова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1929

Дочь: Сенина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1942

Сын: Шамаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Шелковка, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза в деревне Лызки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Смерть
1988
Шелковка, Рузский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Березкино, Рузский, Московская область
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