Шамаров Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шамаров Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Мочёнова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1929
Дочь: Сенина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1942
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза в деревне Лызки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Березкино, Рузский, Московская область