Сенина (Шамарова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенина (Шамарова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.09.1929

Дата смерти

23.07.2010

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929

Отец: Шамаров Василий Григорьевич

Мать: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Большие Лызки, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1952

Муж: Сенин Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
10.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Михаил Евдокимович

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенин Михаил Евдокимович

Землино, Рузский, Московская область
Развод
Неизвестно

Муж: Сенин Михаил Евдокимович

Смерть
23.07.2010
Тучково, Рузский, Московская область
Причина смерти: тромб | Тучковская горбольница | Тучковская горбольница
Похороны
Неизвестно
Грибцово, Рузский, Московская область
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