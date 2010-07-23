Сенина (Шамарова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1929
Дата смерти23.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
10.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенин Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенин Михаил Евдокимович
Развод
Неизвестно
Смерть
23.07.2010
Тучково, Рузский, Московская область
Причина смерти: тромб | Тучковская горбольница | Тучковская горбольница
Похороны
Неизвестно
Грибцово, Рузский, Московская область