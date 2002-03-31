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Сенин Михаил Евдокимович

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Место рождения

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.11.1925

Дата смерти

31.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925

Отец: Сенин Евдоким Матвеевич

Мать: Мария Максимовна

Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1952

Жена: Сенина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенина Надежда Васильевна

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенина Надежда Васильевна

Землино, Рузский, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Сенина Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, столяр
Смерть
31.03.2002
Землино, Рузский, Московская область
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