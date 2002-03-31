Сенин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения20.11.1925
Дата смерти31.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925
Отец: Сенин Евдоким Матвеевич
Мать: Мария Максимовна
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
10.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенина Надежда Васильевна
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, столяр
Смерть
31.03.2002