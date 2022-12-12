деревня Шелковка, деревня Шелковка, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Шелковка

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1457Шелковка, д. каз.при колодцах.222234100125Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Капановская (Капаньская) волость
960. Шелковка, деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 242, школа, почтовая станция, ст. М.-Бр. д., 6 лавок

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Шелковская волость
Дер. Шелковка27½Московско-Брестская железная дорога, станция Шелковка. ½ 54Волостное правление, квартира урядника, железно-дорожная станция Шелковка, почтово-телеграфное отделение с сберегательной кассой, Земское училище, казенная винная лавка, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
40632Шелковкадеревня55°32'с.ш.36°21'в.д.N-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000769д Шелковкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close