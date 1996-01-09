Шамаров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1942
Дата смерти09.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.1996
Причина смерти: Погиб в пожаре
Похороны
1999
Березкино, Рузский, Московская область