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Шамаров Иван Васильевич

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Место рождения

Шелковка, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.01.1942

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1942

Отец: Шамаров Василий Григорьевич

Мать: Шамарова Домникия (Домна) Григорьевна

Шелковка, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
09.01.1996
Шелковка, Рузский, Московская область
Причина смерти: Погиб в пожаре
Похороны
1999
Березкино, Рузский, Московская область
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