Коробов Korboff Григорий Филипович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1742
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765
Сын: Коробов Korboff Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1766
Сын: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1767
Сын: Коробов Korboff Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Коробов Korboff Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Коробов Korboff Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коробов Korboff Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Коробова Марфа Даниловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 54 года живет с женой Марфой 53 лет с семьями детей в Солдатской Вихляйке.
Смерть
Неизвестно