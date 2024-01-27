Коробова Марфа Даниловна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1742
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765
Сын: Коробов Korboff Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1766
Сын: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1767
Сын: Коробов Korboff Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Коробов Korboff Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Коробов Korboff Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коробов Korboff Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно