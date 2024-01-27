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Коробова Марфа Даниловна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765

Сын: Коробов Korboff Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1766

Сын: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1767

Сын: Коробов Korboff Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Коробов Korboff Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1774

Сын: Коробов Korboff Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1777

Сын: Коробов Korboff Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Коробов Korboff Григорий Филипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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