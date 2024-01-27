Коробов Korboff Иван Григорьевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1783
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 1783 году был забран в рекруты в Армию, осталась жена Матрена и дочка Ирина
Смерть
Неизвестно