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Коробов Korboff Петр Григорьевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Коробов Korboff Григорий Филипович

Мать: Коробова Марфа Даниловна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Коробов Korboff Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Коробов Korboff Арефий Петрович

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Коробов Korboff Степан Петрович

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ивана Петрович

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 34 года с семьей живет в Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коробов Korboff Григорий Петрович

Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 45 лет живет с семьей в Малых Копенах но уже в 1813 году куда то переехал.
Смерть
Неизвестно
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