Коробов Korboff Петр Григорьевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1766
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Коробов Korboff Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коробов Korboff Арефий Петрович
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Коробов Korboff Степан Петрович
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ивана Петрович
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 34 года с семьей живет в Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коробов Korboff Григорий Петрович
Мать ребёнка: Коробова Узения Лукьяновна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 45 лет живет с семьей в Малых Копенах но уже в 1813 году куда то переехал.
Смерть
Неизвестно