Коробов Korboff Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Степан Петрович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Мать: Коробова Узения Лукьяновна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Коробов Korboff Григорий Степаович

Мать ребёнка: ?

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно
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