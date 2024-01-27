Коробова Узения Лукьяновна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1766
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Коробов Korboff Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коробов Korboff Арефий Петрович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Коробов Korboff Степан Петрович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ивана Петрович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коробов Korboff Григорий Петрович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно