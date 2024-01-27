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Коробова Узения Лукьяновна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Коробов Korboff Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Коробов Korboff Арефий Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Коробов Korboff Степан Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ивана Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коробов Korboff Григорий Петрович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Петр Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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