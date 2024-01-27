Коробов Korboff Максим Григорьевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Коробова Степанида Григорьевна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно