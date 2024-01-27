Коробов Korboff Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Максим Григорьевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Коробов Korboff Григорий Филипович

Мать: Коробова Марфа Даниловна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Коробова Степанида Григорьевна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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