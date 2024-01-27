Коробова (Воропаева) Матрена Федоровна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1713
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1713
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1731
Сын: Коробов Korboff Михаил Филипович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Дарья Филиповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1736
Сын: Коробов Korboff Петр Филипович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1739
Сын: Коробов Korboff Марк Филипович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1742
Сын: Коробов Korboff Григорий Филипович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Авдотья Филиповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка