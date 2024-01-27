Коробова (Воропаева) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Воропаева) Матрена Федоровна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1713

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1731

Сын: Коробов Korboff Михаил Филипович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Дарья Филиповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1736

Сын: Коробов Korboff Петр Филипович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1739

Сын: Коробов Korboff Марк Филипович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1742

Сын: Коробов Korboff Григорий Филипович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Авдотья Филиповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Смерть
1786
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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