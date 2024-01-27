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Коробов Korboff Михаил Филипович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Мать: Коробова Матрена Федоровна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1749

Сын: Коробов Korboff Абрам Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1750
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 1750 году забран в Рекруты в армию
Рождение ребёнка
1753

Сын: Коробов Korboff Михаил Михалович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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