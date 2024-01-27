Коробов Korboff Михаил Филипович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1731
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мария Михайловна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коробов Korboff Абрам Михайлович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1750
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 1750 году забран в Рекруты в армию
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коробов Korboff Михаил Михалович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно