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Коробов Korboff Марк Филипович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1739

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Коробов Korboff Филип Терентьевич

Мать: Коробова Матрена Федоровна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1764

Сын: Коробов Korboff Герасим Маркович

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Свиридовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрена Марковна

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Свиридовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Татьяна Свиридовна

Смерть
1788
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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