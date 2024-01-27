Коробов Korboff Марк Филипович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1739
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коробов Korboff Герасим Маркович
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Свиридовна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрена Марковна
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Свиридовна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка