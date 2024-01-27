Коробов Korboff Герасим Маркович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Коробова Марфа
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Коробова Марфа
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Марфа
Смерть
Неизвестно