Коробов Korboff Герасим Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Герасим Маркович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Коробов Korboff Марк Филипович

Мать: Коробова Татьяна Свиридовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Коробова Марфа

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Коробова Марфа

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Марфа

Смерть
Неизвестно
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