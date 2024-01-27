(Коробова Korboff) Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коробова Korboff) Марфа Герасимовна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1762 г.р.

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Коробов Korboff Герасим Маркович

Мать: Коробова Марфа

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Егор

Смерть
Неизвестно
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