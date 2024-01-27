(Коробова Korboff) Марфа Герасимовна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Коробов Korboff Герасим Маркович
Мать: Коробова Марфа
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Егор
Смерть
Неизвестно