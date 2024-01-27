Коробова Марфа
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1762
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Герасим Маркович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Герасим Маркович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно