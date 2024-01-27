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Коробова Марфа

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Герасим Маркович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Герасим Маркович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Korboff Герасим Маркович

Смерть
Неизвестно
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