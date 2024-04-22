Щипков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения24.05.1904
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904
Рождение ребёнка
?.02.1926
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
03.09.1931
Сын: Щипков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
18.05.1938
Дочь: Баскакова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипков ? Иванович
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипков Александр Иванович
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942