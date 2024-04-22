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Щипков Иван Александрович

Место рождения

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.05.1904

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904

Отец: Щипков Александр Фёдорович

Мать: Щипкова Анисья Исидоровна

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1926

Сын: Щипков Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
03.09.1931

Сын: Щипков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
18.05.1938

Дочь: Баскакова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипков ? Иванович

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипков Александр Иванович

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щипкова Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипкова Клавдия Степановна

Смерть
?.06.1942
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