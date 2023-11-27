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Щипков Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1873

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1873

Отец: Щипков Федор Матвеевич

Мать: Щипкова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Щипкова Марья Александровна

Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна

Рождение ребёнка
24.05.1904

Сын: Щипков Иван Александрович

Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Королёва Антонина Александровна

Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипков Илья Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипкова Анисья Исидоровна

Упоминание
Неизвестно
Архив города Москвы | стр.94, Выкопировку вставлю отдельным листом.
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.09.1941
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