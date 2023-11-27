Щипков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1873
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1873
Отец: Щипков Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Щипкова Марья Александровна
Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
24.05.1904
Сын: Щипков Иван Александрович
Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Королёва Антонина Александровна
Мать ребёнка: Щипкова Анисья Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипков Илья Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив города Москвы | стр.94, Выкопировку вставлю отдельным листом.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1941