Щипков Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1926
Дата смерти18.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1926
Рождение ребёнка
13.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.1995