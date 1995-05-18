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Щипков Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1926

Дата смерти

18.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1926

Отец: Щипков Иван Александрович

Мать: Щипкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
13.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.1995
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