Щипкова (Сидорова) Анисья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Исидор Степанович
Мать: Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Щипкова Марья Александровна
Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
24.05.1904
Сын: Щипков Иван Александрович
Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Королёва Антонина Александровна
Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915