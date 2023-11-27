Щипкова (Сидорова) Анисья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипкова (Сидорова) Анисья Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Исидор Степанович

Мать: Акилина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Щипкова Марья Александровна

Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
24.05.1904

Сын: Щипков Иван Александрович

Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Королёва Антонина Александровна

Отец ребёнка: Щипков Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипков Александр Фёдорович

Смерть
1915
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