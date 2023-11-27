Сидоров Исидор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Исидор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1843

Отец: Сидоров Степан Ермилович

Мать: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.1876

Дочь: Мария Исидоровна

Мать ребёнка: Акилина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дарья Исидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Исидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Василий Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипкова Анисья Исидоровна

Мать ребёнка: Акилина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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