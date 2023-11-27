Сидоров Исидор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1843
Отец: Сидоров Степан Ермилович
Мать: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1876
Дочь: Мария Исидоровна
Мать ребёнка: Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дарья Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Василий Исидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипкова Анисья Исидоровна
Мать ребёнка: Акилина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно