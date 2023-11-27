Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сидоров Никита Степанович

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сидоров Ефрем Степанович

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хиония Степановна

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Рождение ребёнка
27.01.1843

Сын: Сидоров Исидор Степанович

Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Степан Ермилович

Смерть
Неизвестно
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