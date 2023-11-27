Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сидоров Никита Степанович
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хиония Степановна
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
27.01.1843
Сын: Сидоров Исидор Степанович
Отец ребёнка: Сидоров Степан Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно