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Сидоров Степан Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сидоров Ермил Петрович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сидоров Никита Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сидоров Ефрем Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хиония Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1843

Сын: Сидоров Исидор Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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