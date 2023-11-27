Сидоров Степан Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Сидоров Ермил Петрович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сидоров Никита Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хиония Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1843
Сын: Сидоров Исидор Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно